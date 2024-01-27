انت الأن تتابع خبر سعر طن حديد عز اليوم في مصر بعد الزيادة الجديدة.. وصل بكام النهاردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر طن حديد عز اليوم في مصر، ارتفاع ملحوظ في سعره، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد من شركات حديد التسليح العاملة في السوق المصري للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر الماضي، خلال التقرير المفصل سنتعرف أسعار الحديد اليوم.

سعر طن حديد عز اليوم في مصر

ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على سعر طن حديد عز اليوم في مصر، التي زادت ضمن ارتفاع عدد من شركات حديد التسليح العاملة في السوق المصري.

كما سجل سعر طن حديد عز اليوم في مصر الموافق 26 يناير 2024، 47384 جنيها للطن الواحد حسب بوابة الأسعار المحلية.

أسعار الحديد في مصر بعد الزيادة الجديدة

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية العربية، بشأن التعرف على أسعار الحديد في مصر بعد الزيادة الجديدة التي تراوحت ما بين 1500 إلى 3 آلاف جنيه بداية من أمس الخميس، عزيزي القارئ إليكم قائمة بأسعار الحديد اليوم:

ارتفع سعر الطن أركو ستيل للحديد إلى 53 ألف جنيه بزيادة 3 آلاف جنيه سجل سعر الطن مصر ستيل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 1500 جنيه ارتفع سر الطن عنتر ستيل 51 ألف جنيه بزيادة 3 آلاف جنيه سجل سعر الطن العلا ستيل بعد الزيادة 51 ألف جنيه بزيادة 3 آلاف جنيه وصل سعر الطن الجيوشي ستيل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 2000 جنيه ارتفع سعر الطن ألكو ستيل نحو 50 ألف جنيه بزيادة ألفين جنيه سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 44947 جنيهاً للطن الواحد

سعر الحديد تسليم أرض مصنع

أعلنت عدد من شركات الحديد في مصر، عن سعر الحديد تسليم أرض مصنع، والذي ارتفع سعر نحو 4500 جنيه، ليصبح سعر الطن 49 ألف جنيه، حيث أن شركة السويس للصلب أعلنت عن رفع سعر الطن نحو 3880 جنيها ليسجل سعر الطن نحو 48330 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة بعد أن كان سعر الطن السابق نحو 44450 جنيها.