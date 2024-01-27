مال وأعمال

أسعار الذهب تسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 27 يناير 2024 03:14 مساءً - سكاي نيوز_ سجلت أسعار الذهب انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع.

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تحركات الأسعار

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خلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب تراجعا بنسبة 0.54 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2018.25 دولارا للأونصة.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى مؤسسة “أواندا” إن الاقتصاد الأميركي لا يزال يظهر مرونة وهو ما يحد من قوة الذهب.

 

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وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، ليتحرك قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وسجلت الفضة ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0.80 بالمئة في المعاملات الفورية، لتصل إلى مستوى 22.8020 دولارا للأونصة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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