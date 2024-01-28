السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بالفوز بكأس إفريقيا والتأهل…

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يناير 2024 04:15 مساءً - دوت الخليج – هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني”، مؤكدا أن منتخب مصر لكرة اليد أصبح “نموذجا للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة”.

كما أعرب عن “تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات، من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم”.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.