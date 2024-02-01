انت الأن تتابع خبر مجلس الذهب العالمي يكشف عن حجم مشتريات المصريين من الذهب في 2023.. «رقم ضخم» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مجلس الذهب العالمي، في تقرير الصادر عنه، عن حجم مشتريات المصريين من الذهب في 2023، خلال التقرير المفصل سنتعرف على كافة التفاصيل الكاملة.

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي، خلال التقرير الصادر، عن أن حجم مشتريات المصريين من الذهب في 2023 شهدت ارتفاع الطلب عليها بنسبة تصل إلى 10.7%.

وأفاد التقرير بأن مجلس الذهب العالمي قد سجل 57 طنا خلال عام 2023 في مقابل سجل 51.5 طن في عام 2022.

وذكر التقرير بأن السبب وراء الإقبال الكبير على الذهب تحوط المصريين من انخفاض الجنيه المصري جراء الهبوط الكبير للعملة وتراجع القوة الشرائية.

وعن السبائك والعملات الذهب، أكد تقرير مجلس الذهب العالمي على أن خلال عام 2023 شهد اقتناء 30.3 طن من السبائك والعملات الذهب وكان في عام 2022 قد وصلت إلى 11.1 طن

وعن المشغولات الذهبية، أفاد التقرير بأنها سجلت 26.7 طن في عام 2023 مقابل 32.3 طن في عام 2022.

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