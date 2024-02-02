نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 2.5 مليار ريال من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 فبراير 2024 07:11 مساءً - سي إن بي سي_ باع مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكاً إسلامية قصيرة الاستحقاق بقيمة 2.5 مليار ريال موزعة على خمسة آجال. وبلغ قيمة كل إصدار 500 مليون ريال بمتوسط سعر فائدة قدره 5.88%. هذا و بلغ إجمالي قيمة أذونات الخزينة المحلية التي قام بطرحها المركزي القطري منذ بداية العام الجاري 6 مليارات ريال. ويهدف المركزي القطري من الإصدارات الشهرية لأذونات الخزينة المحلية إلى ضبط معدلات السيولة المحلية والمعروض النقدي في السوق، واحتواء معدلات التضخم.

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