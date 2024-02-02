مال وأعمال

مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 2.5 مليار ريال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 2.5 مليار ريال من قسم مال واعمال

Amer Group 01-2024
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 فبراير 2024 07:11 مساءً - سي إن بي سي_ باع مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكاً إسلامية قصيرة الاستحقاق بقيمة 2.5 مليار ريال موزعة على خمسة آجال.

predco_adv_2021

وبلغ قيمة كل إصدار 500 مليون ريال بمتوسط سعر فائدة قدره 5.88%.

E-Bank
BonatMisr

هذا و بلغ إجمالي قيمة أذونات الخزينة المحلية التي قام بطرحها المركزي القطري منذ بداية العام الجاري 6 مليارات ريال.

ويهدف المركزي القطري من الإصدارات الشهرية لأذونات الخزينة المحلية إلى ضبط معدلات السيولة المحلية والمعروض النقدي في السوق، واحتواء معدلات التضخم.

 

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 2.5 مليار ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا