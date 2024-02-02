انت الأن تتابع خبر سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 .. مفاجأة مفرحة للمواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 ارتفاعه مع مستهل التعاملات اليومية في المحال التجارية وذلك بعد حالة الزيادة التي كانت عليها في لفترة الماضية على الرغم من استمرار مبادرة خفض الأسعار الأساسية

وأشارت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 أن هناك ثبات في أسعار الأرز اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

سجلت أسعار الأرز اليوم السائب 35 جنيه

سجلت أسعار الأرز اليوم المعبأ 38 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم

بلغت أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 19800 جنيه للطن الواحد بزيادة 500 جنيه

بلغت أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%” نحو 20300 جنيه للطن الواحد

أسعار الأرز المصري اليوم 2024