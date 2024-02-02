مال وأعمال

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 .. مفاجأة مفرحة للمواطنين

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 .. مفاجأة مفرحة للمواطنين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 2 فبراير  2024 ارتفاعه مع مستهل التعاملات اليومية في المحال التجارية  وذلك بعد حالة الزيادة التي كانت عليها في لفترة الماضية على الرغم من استمرار مبادرة خفض الأسعار الأساسية

  • وأشارت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 أن هناك ثبات في أسعار الأرز اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.

 سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

  •  سجلت أسعار الأرز اليوم السائب 35 جنيه
  •  سجلت أسعار الأرز اليوم المعبأ 38 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم

  • بلغت أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 19800 جنيه للطن الواحد بزيادة 500 جنيه
  • بلغت أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%”  نحو 20300 جنيه للطن الواحد

أسعار الأرز المصري اليوم 2024

  • بلغت أسعار الأرز المصري اليوم 2023 “عريض الحبة” خلال تعاملات اليوم 31300 جنيه للطن الواحد
  • بلغت أسعار الأرز المصري اليوم 2023 “رفيع الحبة” خلال تعاملات اليوم نحو 30300 جنيه للطن الواحد،
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا