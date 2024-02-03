انت الأن تتابع خبر سعر كيلو الأرز اليوم السبت 3 فبراير 2024 .. الحقي يا مدام مفاجأة في السوق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع سعر كيلو الأرز اليوم السبت 3 فبراير 2024 مع مستهل التعاملات اليومية في المحال التجارية وذلك بعد حالة الزيادة التي كانت عليها في لفترة الماضية على الرغم من استمرار مبادرة خفض الأسعار الأساسية

وأشارت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم السبت 3 فبراير 2024 أن هناك تراجع في أسعار الأرز اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية

خلال تعاملات اليوم.

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 3 فبراير 2024

1- وصل أسعار الأرز اليوم السائب 35 جنيه

2- وصل أسعار الأرز اليوم المعبأ 38 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وصل أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 19800 جنيه للطن الواحد بزيادة 500 جنيه

وصل أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%” نحو 20300 جنيه للطن الواحد

أسعار الأرز المصري اليوم 2024