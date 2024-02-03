انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 3 فبراير 2024.. تجارة العملة في العناية المركزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 3 فبراير 2024، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، بعد حالة الزيادة التي حققها طوال الأسبوع الماضي، يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 3 فبراير 2024 عند حوالي 65 جنيه للشراء بعدما كان يسجل 72 جنيه في الأيام الماضية، بتراجع أكثر من 7 جنيه كاملة في الدولار الواحد، وذلك أعلنت عنه بعض المعلومات القادمة من السوق الموازي صباح اليوم الموافق ثالث في الشهر الميلادي..

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر