انت الأن تتابع خبر سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2024 اليوم السبت 3 فبراير.. صعود صادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر الذرة اليوم.. ارتفع سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2024 اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، خلال التعاملات اليومية في الأسواق المحلية، علما بأن الأسعار تتغير من مكان لأخر، فيما نستعرض الآن سعر طن الذرة اليوم كأخر تحديث منذ قليل، والتي جاءت على التالي.

كما يقدم موقع «دوت الخليج»

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2024

سعر الذرة الصفراء اليوم البرازيلي سجل عند مستوى 19800 جنيه للطن

سعر الذرة اليوم الأرجنتيني سجل عند مستوى 19800 جنيه للطن

سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجل عند 20600 جنيه للطن

سعر الذرة الصفراء اليوم

سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأوكراني سجل عند 19100 جنيه للطن

سعر الذرة الصفراء في مصر التركي سجل عند 19100 جنيه للطن

كما إنه لم يتم تسجيل اي أسعار على المستوى العالمي في بورصة شيكاغو التجارية اليوم.

سعر الذرة اليوم في مصر

سعر طن الذرة الصفراء المحلية سجل عند 16400 جنيه للطن

سعر طن الذرة البيضاء المحلية سجل عند 16800 جنيه للطن

سعر طن الذرة الرفيعة سجلت عند 16700 جنيها للطن

سعر طن الذرة الصفراء اليوم