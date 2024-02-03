انت الأن تتابع خبر سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2024 اليوم السبت 3 فبراير.. صعود صادم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سعر الذرة اليوم.. ارتفع سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2024 اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، خلال التعاملات اليومية في الأسواق المحلية، علما بأن الأسعار تتغير من مكان لأخر، فيما نستعرض الآن سعر طن الذرة اليوم كأخر تحديث منذ قليل، والتي جاءت على التالي.
- كما يقدم موقع «دوت الخليج»
سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2024
- سعر الذرة الصفراء اليوم البرازيلي سجل عند مستوى 19800 جنيه للطن
- سعر الذرة اليوم الأرجنتيني سجل عند مستوى 19800 جنيه للطن
- سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجل عند 20600 جنيه للطن
سعر الذرة الصفراء اليوم
- سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأوكراني سجل عند 19100 جنيه للطن
- سعر الذرة الصفراء في مصر التركي سجل عند 19100 جنيه للطن
- كما إنه لم يتم تسجيل اي أسعار على المستوى العالمي في بورصة شيكاغو التجارية اليوم.
سعر الذرة اليوم في مصر
- سعر طن الذرة الصفراء المحلية سجل عند 16400 جنيه للطن
- سعر طن الذرة البيضاء المحلية سجل عند 16800 جنيه للطن
- سعر طن الذرة الرفيعة سجلت عند 16700 جنيها للطن
سعر طن الذرة الصفراء اليوم
- سعر طن مستخلص بذرة القطن سجل عند 25000 جنيه للطن
- سعر طن قشر الصويا سجل عند 20000 جنيه للطن
- سعر طن الذرة العويجة سجلت عند 16700 جنيها للطن