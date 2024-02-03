سعر قنطار القطن اليوم السبت 3 فبراير.. بكام صنف جيزة 94 الآن

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رياض - احمد صلاح - بورصة القطن في مصر.. تباين سعر قنطار القطن اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 خلال التعاملات اليومية، علما بأن سعر القنطار يختلف حسب نوع وجودة القطن، كما يستعرض موقع دوت الخليج في هذا التقرير، سعر القطن حسب ما تم تسجيله اليوم كأخر تحديث منذ قليل، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر قنطار القطن اليوم في الفيوم

كما سجل سعر قنطار القطن اليوم في الفيوم من نوع رحمي بقيمة 10720 جنيه، وأيضا سجل سعر قنطار القطن في الفيوم من نوع إطسا بقيمة 10720 جنيه، وكذلك سجل سعر قنطار القطن في الفيوم من نوع الروضة بقيمة 10720 جنيه.

سعر القطن المصري اليوم وجه بحري

وسجل سعر القنطار في محافظات الوجه البحري ما بين 13.020 و14.400 جنيه للقنطار الواحد، حيث إنه يعتبر أعلى سعر سجله القنطار خلال المزاد عن المؤشرات في الفترة الماضية، ويختلف السعر حسب النوع، ودرجة النقاوة، والمحافظة.

أخبار القطن اليوم عاجل

فيما تكون المساحة المزروعة من القطن حوالي 254.5 ألف فدان، ويكون ذلك لنوعي طويل التيلة وفائق الطول، حسب ما أعلنه الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة.

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