انت الأن تتابع خبر بعد انهيار عالمياً.. مفاجأة صاعقة بشأن سعر الذهب الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذهب الآن في نهاية تعاملات اليوم السبت 3 فبراير 2024 في محلات الصاغة بعد حالة الثبات التي حدثت في بداية التعاملات، خاصة وأن المعدن النفيس يشهد حالة من الهدوء بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن سعر الفائدة.

سعر الذهب الآن

وصل سعر جرام عيار 14 في سعر الذهب الآن 2600 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 :

وصل سعر جرام عيار 18 في سعر الذهب الآن 3343 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 :

وصل سعر جرام عيار 21 في سعر الذهب الآن 3900 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 :

وصل سعر جرام عيار 14 في سعر الذهب الآن 4457 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 فبراير 2024

وصل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات الآن إلي نحو 31200 جنيه.

سعر الذهب الآن