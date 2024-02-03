تركيا تعين خبير سابق في أمازون محافظا للبنك المركزي

دبي - احمد فتحي في السبت 3 فبراير 2024 07:15 مساءً - سي إن بي سي_ عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائب محافظ البنك المركزي المصري فاتح كاراهان محافظاً جديداً للبنك بعد استقالة حفيظة جاية إركان.

وحصل كاراهان -42 عاماً- على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا في 2012، وبدأ حياته المهنية كخبير اقتصادي بالاحتياطي الفدرالي في نيويورك وعمل هناك على مدار عقد.

كما عمل المحافظ الجديد للمركزي التركي كمدرس مساعد في جامعتي كولومبيا ونيويورك، بجانب عمله في Amazon كخبير اقتصادي في 2022 وذلك قبل توليه منصب كبير الاقتصاديين في الشركة بالعام ذاته.

وكان اختيار أردوغان قد وقع على كاراهان ضمن مجموعة ضمت 3 نواب جدد للمركزي التركي في يوليو العام الماضي.

أما بالنسبة لإركان فكانت هي أول سيدة تتولى رئاسة البنك المركزي المصري وخامس محافظ يغادر هذا المنصب في خمس سنوات. إذ عينها أردوغان في يونيو لتنفيذ تحول تام في السياسة النقدية التي ركزت على خفض معدل الفائدة.

ومنذ توليها المنصب، رفع البنك معدل الفائدة إلى 45%، وسط التأكيد في آخر اجتماع على أنه تم تشديد السياسة بما يكفي لتحقيق تباطؤ التضخم.

واقترب معدل التضخم في تركيا من 65% الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ بالانخفاض في يونيو تقريباً.

وقالت إركان في منشور على X تويتر سابقا إن البرنامج الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره وسط ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية وتحسن التوقعات بأن يبدأ التضخم في الانحسار في منتصف العام تقريباً، لكنها أشارت إلى أنه بالرغم من كل تلك التطورات الإيجابية “نُظمت حملة كبيرة ضدي في الآونة الأخيرة لاغتيال سمعتي”.

في الوقت نفسه أكد وزير المالية محمد شيمشك أن البرنامج الاقتصادي سيستمر دون انقطاع وأن استقالة إركان كان قرارها الشخصي.