انت الأن تتابع خبر سعر الذهب الآن بعد رفع الفائدة.. نزل الأرض تاني وعيار 21 مفاجأة للعرسان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب الآن بعد رفع الفائدة في الأسواق المحلية، وهذا يأتي بالتزامن مع العطلة الأسبوعية الخاصة بالبورصة العالمية، وتعد من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها ويريد أن يعرفها الجميع بشكل مستمر لأنه من المعادن الهامة في كل محلات الصاغة حالياً.

سعر الذهب الآن بعد رفع الفائدة

وأكد سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة “’آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات من خلال الإنترنت، أن سعر الذهب الآن بعد رفع الفائدة انخفض بقيمة وصلت لـ 200 جنيه، وذلك عن متوسط الأسعار الخاصة بالسوق والذي انتشر بين جميع التجار، ووصل جرام عيار 21 لـ 3800 جنيه.

وزاد في البورصة العالمية بنسبة وصلت لـ 1% وقيمة 21 دولار، وهذا جاء أثناء التعاملات الخاصة بالأسبوع الماضي مساء أمس الجمعة، وهذا جاء بفعل حالة من اليقين في الأسواق حول الخفض الخاص بالفيدرالي الأمريكي الذي يخص أسعار الفائدة مع بداية شهر مارس القادم.

هبط سعر الذهب عيار 24 ليسجل نحو 4400 جنيه للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل نحو 3300 جنيه للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 14 ليسجل نحو 2567 جنيها للجرام.

هبط سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 30800 جنيه، ويختلف السعر من تاجر لآخر.

جاء سعر الذهب عالميا ليسجل نحو 2040 دولارا للأونصة، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام عيار 24.

سعر الذهب عيار 21