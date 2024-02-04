انت الأن تتابع خبر سبب ارتفاع أسعار الفاصوليا البيضاء في الأسواق.. الكيلو وصل لـ 140 جنيهاً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صيريد جميع المواطنين معرفة سبب ارتفاع أسعار الفاصوليا البيضاء في الأسواق، وذلك بسبب وصولها إلى مستويات عالية وصادمة لكل المواطنين وهي تصل لـ 140 جنيهاً للكيلو، وتوجد العديد من التنبؤات باستمرار الزيادة والارتفاع.

سبب ارتفاع أسعار الفاصوليا البيضاء في الأسواق

وكشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين عن سبب ارتفاع أسعار الفاصوليا البيضاء في الأسواق والزيادة وصلت ما بين 30 لـ 50 جنيهاً مرة واحدة في اليوم، وهو أن مستلزمات الإنتاج الخاص بزراعتها في كل مكان، وأسباب ارتفاع سعر كيلو الفاصوليا البيضاء إلى 140 جنيهاً من قبل قدوم شهر رمضان، هو إقبال كل المواطنين على شراء كلاً من الفاصوليا واللوبيا والفول لتخزينهم.

وأضاف أبو صدام أثناء العديد من التصريحات الصحفية أننا نزرع الكثير من البقوليات بكميات قليلة ويتم استيراد الباقي من الخارج، ويتم استيراد 98% من العدس من الخارج، واستيراد حوالي 80% من الفول البلدي، وأيضاً 80% من فول الصويا، و50% من الذرة والقمح، وأسعاره ترتبط بالدولار سواء كانت بالارتفاع أو الانخفاض.

ارتفاع أسعار البقوليات