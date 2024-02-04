انت الأن تتابع خبر سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الأحد4 فبراير.. وصل كام النهاردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من المواطنين عن سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم، وذلك بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة 2%، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي على مدار اليومين الماضيين.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الأحد 4 فبراير إلى 66.32 جنيه مصر للشراء، في حين يصل سعر 65.66 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 4 فبراير 2024، على مستوى البنوك في مصر، حيث سعر الدولار في البنك المركزي عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويقدم موقع محتوى بلس في هذا التقرير، سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد، على مستوى البنوك العاملة في مصر، فضلا عن توضيح سعره في السوق الموازية أو ما يطلق عليها السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم البنك المركزي

سجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في البنك المركزي نحو 30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر شراء الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر إلى 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية

وصل سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر شراء الدولار في بنك فيصل الإسلامي إلى 30.85 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك فيصل الإسلامي إلى 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر شراء الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر شراء الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 30.85 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل سعر شراء الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 30.95 جنيه.

أعلى سعر للدولار في السوق السوداء اليوم