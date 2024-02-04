انت الأن تتابع خبر سعر الأرز اليوم الأحد 4 فبراير 2024 .. لن تتخيل الكيلو وصل كام بعد الزيادة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الأرز اليوم الأحد 4 فبراير 2024 مع مستهل التعاملات اليومية في المحال التجارية وذلك بعد حالة الزيادة التي كانت عليها في لفترة الماضية على الرغم من استمرار مبادرة خفض الأسعار الأساسية

وأشارت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الأحد 4 فبراير 2024 أن هناك زيادة في أسعار الأرز اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.

سعر الأرز اليوم الأحد 4 فبراير 2024

1- وصل سعر الأرز اليوم السائب 35 جنيه

2- وصل سعر الأرز اليوم المعبأ 38 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وصل أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 19800 جنيه للطن الواحد بزيادة 800 جنيه

وصل أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%” نحو 20300 جنيه للطن الواحد

أسعار الأرز المصري اليوم 2024