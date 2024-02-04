464 ألف برميل نفط عراقي وصل الأردن خلال 2024

انت الأن تتابع خبر464 ألف برميل نفط عراقي وصل الأردن خلال 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات النفط المصدرة من العراق إلى الأردن في الشهر الاول من العام الحالي، إلى 464.306 ألف برميل وفقا لبيانات وزارة النفط العراقية.



وبلغت الكميات المفرغة من مادة النفط الخام العراقي من موقع مستودع كركوك الحديث، العراق في خزانات شركة مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء العام الماضي 3.813.336 مليون برميل بواقع 509.724.578 الف طن.



وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد بينت في تصريحات سابقة لها، أن الجانب العراقي وافق على زيادة الكميات من 10 آلاف برميل يومياً لتصبح 15 ألف برميل يومياً وذلك من بداية شهر آب العام الماضي، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهـم تجهيـز النفـط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4 أيار 2023.



وقالت الوزارة، إنه تم إجراء الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، لافتة الى أن الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن ستصل الى حوالي 450 الف برميل شهرياً، بدلاً من 300 الف برميل شهرياً.



وتأتي الزيادة في كميات النفط نتيجة للمباحثات المثمرة التي عقدت خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على رأس وفد وزاري للعاصمة العراقية بغداد في شهر تموز الماضي والتوصل الى توافق مشترك لزيادة كميات النفط الخام العراقي للأردن.



وأكدت وزارة النفط العراقية أن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغ للصادرات من النفط الخام بلغت (103) ملايين (508) آلاف و(438) برميلاً، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(25) مليوناً و(616) ألف دولار" .



وأضاف البيان أن"مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (102) مليون و(25) ألف برميل، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (464) ألفاً و(306) براميل، فيما كانت الصادرات من القيارة (1) مليون و(19) ألفاً و(132) برميلاً" .



وتابع أن"معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ (3) ملايين و (338) ألفاً و(982) برميلاً في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (77.536 ) دولاراً ".