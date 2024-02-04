نعرض لكم الان تفاصيل خبر كونكريت بلس: ارتفاع أسعار مواد البناء أسبوعيا يصعب تسعير… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 02:08 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة، أن ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل أسبوعي، يصعب من عملية تسعير تكلفة أي مشروع جديد، فضلاً عن صعوبة حساب التعويضات لسرعة تغير الأسعار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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