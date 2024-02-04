انت الأن تتابع خبر اقتصاد النواب تبحث تحديات تواجه جمعية تجار الأسلحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، التحديات التي تواجه جمعية تجار الأسلحة والعتاد المرخصة بموجب قانون الأسلحة والذخائر.



وقال رئيسها النائب عمر النبر، إن "الاقتصاد النيابية" استمعت لمطالب وملاحظات الجمعية، بخصوص استيراد العتاد، مضيفًا أن اللجنة ستعمل على إيصال هذه المطالب وتلك الملاحظات إلى الجهات المعنية والقائمين عليها.



من جهتهم، عرض رئيس وأعضاء الجمعية، أبرز التحديات التي تواجههم، مُطالبين "الاقتصاد النيابية" بإيجاد الحلول المناسبة لها.