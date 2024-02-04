نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد سامي سعد: المقاول غير قادر على تسعير المشروعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 06:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ كشف المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن أبرز تحديات شركات المقاولات في السوق العقاري حالياً والتي من أهمها، عدم قدرة المقاول على تسعير المشاريع المستقبلية، لاسيما أن المقاول نفسه لا يستطيع تحديد سعر معين، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، مع تغير الأسعار بمعدلات يومية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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