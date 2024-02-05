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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش تبقي تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 فبراير 2024 07:11 مساءً - العربية نت _ أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين، تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت “فيتش”، أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بشكل مباشر حتى الآن من الصراع في غزة لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع.
والمملكة حاصلة على تصنيف عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال.
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