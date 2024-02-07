العجز التجاري الأمريكي ينكمش 18.7% إلى 773 مليار دولار في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 فبراير 2024 11:12 مساءً - – زاد العجز التجاري في الولايات المتحدة قليلا في ديسمبر رغم الانكماش الحاد في 2023 بأكمله مع تراجع الواردات وارتفاع الصادرات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن العجز التجاري ارتفع 0.5% إلى 62.2 مليار دولار.

وأظهرت بيانات نوفمبر المعدلة تقلص العجز التجاري إلى 61.9 مليار دولار من 63.2 مليار في التقديرات السابقة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم تراجع العجز التجاري إلى 62.2 مليار دولار في ديسمبر.

وانكمش العجز التجاري خلال العام الماضي بأكمله 18.7% إلى 773.4 مليار دولار، أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.7% في 2022.

وساهمت التجارة بنحو 0.43 نقطة مئوية إضافية في معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ 3.3% في الربع الرابع.