مال وأعمال

العجز التجاري الأمريكي ينكمش 18.7% إلى 773 مليار دولار في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري الأمريكي ينكمش 18.7% إلى 773 مليار دولار في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 فبراير 2024 11:12 مساءً - – زاد العجز التجاري في الولايات المتحدة قليلا في ديسمبر رغم الانكماش الحاد في 2023 بأكمله مع تراجع الواردات وارتفاع الصادرات.

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وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن العجز التجاري ارتفع 0.5% إلى 62.2 مليار دولار.

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وأظهرت بيانات نوفمبر المعدلة تقلص العجز التجاري إلى 61.9 مليار دولار من 63.2 مليار في التقديرات السابقة.

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وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم تراجع العجز التجاري إلى 62.2 مليار دولار في ديسمبر.

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وانكمش العجز التجاري خلال العام الماضي بأكمله 18.7% إلى 773.4 مليار دولار، أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.7% في 2022.

وساهمت التجارة بنحو 0.43 نقطة مئوية إضافية في معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ 3.3% في الربع الرابع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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