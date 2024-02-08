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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 5.5 مليون برميل الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 12:14 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 5.5 مليون برميل إلى 427.4 مليون في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع بأن ترتفع 1.9 مليون.
وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 33 ألف برميل في الأسبوع الماضي.
وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام تراجع تسعة آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وهبطت معدلات تشغيل المصافي نصف نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 3.1 مليون برميل إلى 251 مليونا الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 140 ألفا.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، نزلت 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 127.6 مليون، وذلك مقابل توقعات بانخفاضها مليون برميل.
وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 1.6 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي.
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