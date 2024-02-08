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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الروسي ينمو 3.6% في 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 10:11 صباحاً - وكالات – سجل الاقتصاد الروسي نموا اقتصاديا هو الأعلى خلال العقد الماضي، باستثناء فترة انتشار وباء كوفيد-19.
وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد سجل نموا بنسبة 3.6% خلال العام 2023.
وأوضح تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية، وفقًا لوكالة أنباء “تاس” الروسية، الأربعاء، أن مؤشر النمو ارتفع بنسبة 2.3% مقابل المستوى الذي كان عليه قبل عامين، مشيراً إلى توقعات بأن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سينمو بنسبة 2.3% في عام 2024.
وفي ديسمبر الماضي، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الروسي قد انكمش بنسبة 1.2% العام 2022، بحسب ما أعلنته هيئة الإحصاءات الرسمية في روسيا (روستات) آنذاك، وهي نسبة أقل من توقعات سابقة بتراجعه 2.1%.
وفرضت دول الغرب عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على موسكو بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وذكرت روستات: “ترجع التغيرات في تقدير الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى تسلم النتائج السنوية للملاحظات الإحصائية الاتحادية وتقارير الميزانية السنوية من الخزانة الاتحادية”.
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