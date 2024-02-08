مال وأعمال

أبوللو الأمريكية تجري محادثات لشراء حصة في امتياز ستاربكس…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أبوللو الأمريكية تجري محادثات لشراء حصة في امتياز ستاربكس… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 02:13 مساءً - _ قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن شركة الاستثمار المباشر الأمريكية أبوللو جلوبال مانجمنت تجري محادثات لشراء حصة أقلية في امتياز ستاربكس بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى الذي تشغله مجموعة الشايع الكويتية.

predco_adv_2021

وسبق أن نقلت عن مصدرين أن الشركة تتطلع لبيع حصة أقلية بنحو 30% من هذه الأعمال.

E-Bank

وقال أحدهما ومصدر ثالث إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي تم إدراجه سابقا في القائمة القصيرة لشراء الحصة، لا يزال منخرطا في محادثات.

الوحدة تدير ألفي منفذ بيع في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

HapiSalonWhite

وتدير وحدة ستاربكس نحو ألفي منفذ بيع في 13 دولة بأنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقازاخستان وأذربيجان.

وذكرت “” قبل ذلك أن قيمتها تراوحت بين 4 و5 مليارات دولار في 2022، قبل التخارج من روسيا.

وقالت ستاربكس في يناير إن الحرب بين إسرائيل وحماس ألحقت أضرارا بأعمالها في المنطقة، وإن نتائجها الفصلية جاءت دون توقعات السوق.

BonatMisr

وأوضحت أن المبيعات تأثرت بشكل كبير على خلفية الصراع، في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، إذ أطلق بعض المستهلكين احتجاجات وحملات مقاطعة لمطالبة الشركة باتخاذ موقف بشأن القضية.

خسائر قياسية بسبب أعمال المقاطعة

وفي أعقاب المقاطعة، أكدت ستاربكس في أكتوبر أنها منظمة غير سياسية ونفت شائعات بأنها تقدم دعما للحكومة أو الجيش الإسرائيلي.

ومن شأن الصفقة أن توسع قاعدة المستثمرين في الأعمال المملوكة لعائلة الشايع منذ 1999. ويتزايد تطلع بعض أكبر الشركات الخاصة في الشرق الأوسط إلى جذب مستثمرين خارجيين من خلال الإدراج أو مبيعات استراتيجية للأسهم.

وفي 2022، انسحبت شركة الشايع من روسيا وأغلقت 130 متجرا امتثالا لقرار ستاربكس الانسحاب من البلاد بعدما خضعت لعقوبات على خلفية حربها مع أوكرانيا.

إغلاق 130 متجرا امتثالا لقرار ستاربكس الانسحاب من روسيا

تأسست مجموعة الشايع عام 1890 وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع تجارة التجزئة في المنطقة وتمتلك حقوق تشغيل أعمال علامات تجارية غربية شهيرة بما في ذلك تشيزكيك فاكتوري وشيك شاك وبوتري بارن.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبوللو الأمريكية تجري محادثات لشراء حصة في امتياز ستاربكس… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا