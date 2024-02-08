نعرض لكم الان تفاصيل خبر أبوللو الأمريكية تجري محادثات لشراء حصة في امتياز ستاربكس… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 02:13 مساءً - _ قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن شركة الاستثمار المباشر الأمريكية أبوللو جلوبال مانجمنت تجري محادثات لشراء حصة أقلية في امتياز ستاربكس بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى الذي تشغله مجموعة الشايع الكويتية.

وسبق أن نقلت عن مصدرين أن الشركة تتطلع لبيع حصة أقلية بنحو 30% من هذه الأعمال.

وقال أحدهما ومصدر ثالث إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي تم إدراجه سابقا في القائمة القصيرة لشراء الحصة، لا يزال منخرطا في محادثات.

الوحدة تدير ألفي منفذ بيع في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتدير وحدة ستاربكس نحو ألفي منفذ بيع في 13 دولة بأنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقازاخستان وأذربيجان.

وذكرت “” قبل ذلك أن قيمتها تراوحت بين 4 و5 مليارات دولار في 2022، قبل التخارج من روسيا.

وقالت ستاربكس في يناير إن الحرب بين إسرائيل وحماس ألحقت أضرارا بأعمالها في المنطقة، وإن نتائجها الفصلية جاءت دون توقعات السوق.

وأوضحت أن المبيعات تأثرت بشكل كبير على خلفية الصراع، في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، إذ أطلق بعض المستهلكين احتجاجات وحملات مقاطعة لمطالبة الشركة باتخاذ موقف بشأن القضية.

خسائر قياسية بسبب أعمال المقاطعة

وفي أعقاب المقاطعة، أكدت ستاربكس في أكتوبر أنها منظمة غير سياسية ونفت شائعات بأنها تقدم دعما للحكومة أو الجيش الإسرائيلي.

ومن شأن الصفقة أن توسع قاعدة المستثمرين في الأعمال المملوكة لعائلة الشايع منذ 1999. ويتزايد تطلع بعض أكبر الشركات الخاصة في الشرق الأوسط إلى جذب مستثمرين خارجيين من خلال الإدراج أو مبيعات استراتيجية للأسهم.

وفي 2022، انسحبت شركة الشايع من روسيا وأغلقت 130 متجرا امتثالا لقرار ستاربكس الانسحاب من البلاد بعدما خضعت لعقوبات على خلفية حربها مع أوكرانيا.

إغلاق 130 متجرا امتثالا لقرار ستاربكس الانسحاب من روسيا

تأسست مجموعة الشايع عام 1890 وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع تجارة التجزئة في المنطقة وتمتلك حقوق تشغيل أعمال علامات تجارية غربية شهيرة بما في ذلك تشيزكيك فاكتوري وشيك شاك وبوتري بارن.