انت الأن تتابع خبر سعر الأرز اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 .. الطن نزل 500 جنيه دلوقتي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هبط سعر الأرز اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 ببداية التعاملات اليومية في المحال التجارية وذلك استمرار للتراجع الذي يشهدة في هذا الأسبوع بعد تراجع قيمة الدولار في السوق السواء.
- وأعلنت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 أن هناك تراجع في أسعار الأرز اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.
سعر الأرز اليوم الجمعة 9 فبراير 2024
- وصل سعر الأرز اليوم السائب 33 جنيه
- وصل سعر الأرز اليوم المعبأ 35 جنيه.
أسعار الأرز الشعير اليوم
- وصل أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 18500 جنيه للطن الواحد
- وصل أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%” نحو 19000 جنيه للطن الواحد
أسعار الأرز المصري اليوم 2024
- وصل أسعار الأرز المصري اليوم 2024“عريض الحبة” خلال تعاملات اليوم 30500 جنيه للطن الواحد
- وصل أسعار الأرز المصري اليوم 2024“رفيع الحبة” خلال تعاملات اليوم نحو 29500 جنيه للطن الواحد،