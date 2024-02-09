انت الأن تتابع خبر سعر الأرز اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 .. الطن نزل 500 جنيه دلوقتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هبط سعر الأرز اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 ببداية التعاملات اليومية في المحال التجارية وذلك استمرار للتراجع الذي يشهدة في هذا الأسبوع بعد تراجع قيمة الدولار في السوق السواء.

وأعلنت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 أن هناك تراجع في أسعار الأرز اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.

سعر الأرز اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

وصل سعر الأرز اليوم السائب 33 جنيه

وصل سعر الأرز اليوم المعبأ 35 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وصل أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 18500 جنيه للطن الواحد

وصل أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%” نحو 19000 جنيه للطن الواحد

أسعار الأرز المصري اليوم 2024