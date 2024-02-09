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سعر الأرز اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 .. الطن نزل 500 جنيه دلوقتي

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رياض - احمد صلاح - هبط سعر الأرز اليوم الجمعة 9 فبراير  2024 ببداية التعاملات اليومية في المحال التجارية  وذلك استمرار للتراجع الذي يشهدة في هذا الأسبوع بعد تراجع قيمة الدولار في السوق السواء.

  • وأعلنت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 أن هناك تراجع   في أسعار الأرز اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.

 سعر الأرز اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

  •  وصل سعر  الأرز اليوم السائب 33 جنيه
  •  وصل سعر  الأرز اليوم المعبأ 35 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم

  • وصل أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 18500 جنيه للطن الواحد
  • وصل أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%”  نحو 19000 جنيه  للطن الواحد

أسعار الأرز المصري اليوم 2024

  • وصل أسعار الأرز المصري اليوم 2024“عريض الحبة” خلال تعاملات اليوم 30500 جنيه للطن الواحد
  • وصل أسعار الأرز المصري اليوم 2024“رفيع الحبة” خلال تعاملات اليوم نحو 29500 جنيه للطن الواحد،
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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