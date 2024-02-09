مال وأعمال

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المالية العامة الموحد

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المالية العامة الموحد من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 فبراير 2024 12:14 مساءً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، وذلك بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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