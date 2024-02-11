فيليب موريس ترفع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وL&M

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 10:16 مساءً - دوت الخليج – رفعت شركة فيليب موريس أسعار منتجاتها من سجائر مارلبورو وميريت وL&M، وكذلك التبغ المسخن، بين 8 و11 جنيها.

وأصبح السعر الرسمي لمارلبورو بأنواعها 79 جنيها بدلا من 69 جنيها، بزيادة 10 جنيهات، وميريت 85 جنيها بدلا من 74 جنيها بزيادة 11 جنيها، وL&M بسعر 59 جنيها بدلا من 50 جنيها، بزيادة 9 جنيهات.

كما ارتفع سعر عبوة التبغ المسخن إلى 64 جنيها بدلا من 56 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.