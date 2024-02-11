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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيليب موريس ترفع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وL&M من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 10:16 مساءً - دوت الخليج – رفعت شركة فيليب موريس أسعار منتجاتها من سجائر مارلبورو وميريت وL&M، وكذلك التبغ المسخن، بين 8 و11 جنيها.
وأصبح السعر الرسمي لمارلبورو بأنواعها 79 جنيها بدلا من 69 جنيها، بزيادة 10 جنيهات، وميريت 85 جنيها بدلا من 74 جنيها بزيادة 11 جنيها، وL&M بسعر 59 جنيها بدلا من 50 جنيها، بزيادة 9 جنيهات.
كما ارتفع سعر عبوة التبغ المسخن إلى 64 جنيها بدلا من 56 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.
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