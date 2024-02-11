مال وأعمال

فيليب موريس ترفع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وL&M

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيليب موريس ترفع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وL&M من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 10:16 مساءً - دوت الخليج – رفعت شركة فيليب موريس أسعار منتجاتها من سجائر مارلبورو وميريت وL&M، وكذلك التبغ المسخن، بين 8 و11 جنيها.

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وأصبح السعر الرسمي لمارلبورو بأنواعها 79 جنيها بدلا من 69 جنيها، بزيادة 10 جنيهات، وميريت 85 جنيها بدلا من 74 جنيها بزيادة 11 جنيها، وL&M بسعر 59 جنيها بدلا من 50 جنيها، بزيادة 9 جنيهات.

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كما ارتفع سعر عبوة التبغ المسخن إلى 64 جنيها بدلا من 56 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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