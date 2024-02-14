انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 .. لن تصدق ماذا حدث الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، بعد حالة التراجع التي حدثت طوال الأيام الماضية، يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة،

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 عند حوالي 64.25 جنيه للشراء بعدما كان يسجل 61 جنيه في الأيام الماضية، بتراجع 4 جنيهات كاملة في الدولار الواحد، وذلك أعلنت عنه بعض المعلومات القادمة من السوق الموازي صباح اليوم الموافق الرابع عشر في الشهر الميلادي، ويأتي ذلك وسط انتشار إشاعات تتحدث عن تحرير لسعر الصرف في هذه الأيام

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر