التضخم في بريطانيا يخالف التوقعات ويستقر عند 4% خلال يناير

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 فبراير 2024 04:15 مساءً - وكالات _ استقر معدل التضخم في بريطانيا عند 4% على أساس سنوي في يناير، الأمر الذي جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 4.1%.

وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 0.6-%، ليعود إلى المنطقة السلبية بعد الزيادة المفاجئة في ديسمبر بنسبة 0.4% على أساس شهري و4% سنويًا.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بـ 4.1% على أساس سنوي لشهر يناير و0.3-% لهذا الشهر.

وجاء رقم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في بريطانيا والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة، عند 5.1% سنويًا، أي أقل من التقديرات التي كانت تشير إلى 5.2%.

وتخلفت المملكة المتحدة عن نظيراتها في خفض التضخم، لكن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي كان يسير في مسار هبوطي عام منذ الذروة التي بلغها في أكتوبر 2022 عند 11.1% على أساس سنوي.

ونجح الاقتصاد البريطاني حتى الآن في تجنب الركود مع مواجهة الارتفاع السريع في أسعار الفائدة من قبل بنك إنكلترا، حيث سعى إلى تخفيف التضخم.

وفي الوقت نفسه، تراجع سوق العمل ونمو الأجور، لكنهما سيظلان قويين بشكل غير مريح بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي الذي يهدف إلى تخفيض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.