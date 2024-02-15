استقرار أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 3625 جنيها

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 فبراير 2024 04:19 مساءً - شاهندة إبراهيم – سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارا خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية في وقت لاحق اليوم، للحصول على دلالات حول سياسة الفيدرالي الأمريكي، بعد تقلص فرص إنهاء دورة التشديد النقدي.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن أسعار المعدن النفيس سجلت استقرارا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3625 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1995 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4143 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3107 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2417 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29000 جنيه.

وكانت أسعار الذهب المحلية قد تراجعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3660 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3625 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1985 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1995 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتصريحات لمسئولي الفيدرالي خلال الأسبوع الجاري.

وتعرضت أسعار المعدن عالميا لموجة من التراجع دون 2000 دولار للأوقية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.4% يوم الثلاثاء الماضي، مسجلة أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر، وذلك عقب صدور اقتصادية أظهرت ارتفاع معدل التضخم الأمريكي في يناير الماضي، ما عزز من توجه الفيدرالي الأمريكي في الاستمرار سياسته النقدية المتشددة.