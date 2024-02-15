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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.3% في الربع الأخير من 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 15 فبراير 2024 04:19 مساءً - وكالات .. انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس فصلي، ليدخل رسمياً في مرحلة ركود تقني بعد انكماش بنسبة 0.1% في الربع الثالث، ومقابل توقعات بانكماش بنسبة 0.1%.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم، انكمش قطاع الخدمات بنسبة 0.2% فيما تراجع قطاع البناء 1.3%.
وعلى الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة على مدار ربعين متتاليين، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1% عن إجمالي 2023.
ورصدت البيانات تراجعاً على مستويات صافي التجارة والإنفاق والاستهلاك الحكومي في الربع الأخير من العام الماضي.
وانخفض إنفاق الأسر المعيشية الحقيقي 0.1% في الربع الرابع، مقابل تراجع بنسبة 0.9% في الربع الثالث. فيما زادت نفقات الأسر المعيشية 0.3% عن إجمالي 2023، بعد زيادة 4.8% في 2022.
وعلى صعيد أداء الاقتصاد البريطاني في شهر ديسمبر، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1%، مقابل توقعات انكماشه بنسبة 0.2%.
وتعليقاً على البيانات، قال وزير المالية البريطاني جيرمي هانت، إن التضخم لا يزال أكبر عائق أمام النمو، وبالتالي يجبر بنك إنكلترا على الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة وعرقلة النمو الاقتصادي.
وأضاف: لكن هناك إشارات على أن الاقتصاد البريطاني يتحسن، ويتفق المحللون على أن النمو سيتعزز على مدار السنوات القليلة المقبلة، والأجور ترتفع بأسرع من الأسعار، وأن معدل البطالة لا يزال منخفضاً.
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