موانئ السعودية تعلن اكتمال تطوير محطة بوابة البحر الأحمر…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 فبراير 2024 10:11 صباحاً - العربية نت _ أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية اليوم الخميس، اكتمال أعمال تطوير محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات قدرها مليار ريال.

ونقلت موانئ في بيان عن وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة صالح بن ناصر الجاسر، قوله إن اكتمال أعمال تطوير الجزء الشمالي من الميناء بالشراكة مع القطاع الخاص سيسهم في تعزيز القدرات التشغيلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء في حركة التجارة والتصدير ودعم النقل البحري وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن “اكتمال تأهيل البنية التحتية وانتهاء مشروع التعميق سيمكن الميناء من استقبال السفن العملاقة ويحقق قيمة مضافة ويخلق فرصا استثمارية واعدة تدعم القدرات البحرية الكبيرة للموانئ السعودية”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري، إن التطوير المستمر للبنية التحتية في ميناء جدة الإسلامي يأتي في سياق جهود موانئ لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وتعظيم قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي.

وقال ينس فلو الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر التي تتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطتي بوابة البحر الأحمر والحاويات الشمالية في ميناء جدة الإسلامي إن دمج المحطتين أدى لزيادة مساحة المحطة من 700 ألف متر مربع إلى 1500 متر مربع وزيادة الطاقة الاستيعابية من 2.5 مليون حاوية نمطية إلى 6.2 مليون حاوية نمطية.

وأشار البيان إلى أن تطوير الجزء الشمالي من الميناء يأتي ضمن عقد للبناء والتشغيل ونقل الملكية بين الهيئة العامة للموانئ وشركة محطة بوابة البحر الأحمر.