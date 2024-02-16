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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يطلع على نتائج مشاركة رئيس الوزراء في القمة العالمية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 فبراير 2024 12:14 مساءً - أ ش أ _ اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، على نتائج رئيس مجلس الوزراء المصري في القمة العالمية للحكومات بدبي نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تابع أيضا -خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء- سير العمل في عدد من ملفات العمل الحكومي.
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