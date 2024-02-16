السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح أوكراني…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 فبراير 2024 05:08 مساءً - أ ش أ _ تعاقدت هيئة السلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية، على شراء 180 ألف طن قمح للشحن خلال الفترة من 10 إلى 25 أبريل المقبل.

وذكرت الهيئة -في بيان مساء اليوم الخميس أن التعاقد يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، وأوضحت أن الكمية تتضمن 120 ألف طن أوكراني و60 ألف طن روماني.