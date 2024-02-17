نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيسترن كومباني ترفع سعر بيع كافة منتجاتها ومن بينها السجائر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 17 فبراير 2024 02:12 مساءً - العربية نت _ أعلنت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” اليوم الجمعة، رفع أسعار كافة منتجاتها وعلى رأسها السجائر للمستهلكين.

وقالت الشركة في بيان إن الزيادة في الأسعار التي شملت السجائر والسيجار والمعسل وغيرها ستطبق اعتبارا من غد السبت.

ووصلت أسعار بعض أصناف السجائر الشعبية التي تصنعها الشركة مثل كليوباترا والتي تتعدد أنواعها إلى مستوى يتراوح بين 22 و30 جنيها.

وأوضحت الشركة أن الزيادة في الأسعار تمثل “نسبة طفيفة مقارنة بالزيادة الضخمة في أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام”.

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية، في اجتماعه المنعقد أمس الخميس، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الأخرى من الدخان، وزادت أسعار السجائر 3 جنيهات للسجائر الكليوباترا بأنواعها ليصبح سعر البيع للمستهلك 30 جنيها العبوة الـ 20 سيجارة.

وجاءت الأسعار الجديدة للسجائر كالتالي: الكليوباترا بوكس (عبوة 10 سجائر) 22 جنيهاً، كليوباترا بأنواعها المختلفة عبوة 20 سيجارة 30 جنيهاً، مونديال، بلمونت، بوسطون بأنواعها المختلفة 30 جنيهاً، فايسروي بال مال بسعر 50 جنيهاً.

هذا بالإضافة إلى رفع باقي المنتجات من المعسل والسيجار ودخان الشعر، والغليون، حيث تم رفع أسعارهم بنسب مختلفة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، هاني أمان، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة، رغم الزيادة المضطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الانتاج خلال الشهور الماضية، وتعمل جهود الشركة على امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال تحسين الأداء التشغيلي، حتى لا تؤثر على المستهلك، مشدداً على ضرورة تأكد المستهلك من سعر العلبة قبل شرائها من خلال رمز الاستجابة السريع (كود QR) للتعرف على السعر الرسمي.

تبلغ الحصة السوقية للشركة الشرقية، 74% من سوق السجائر في مصر.

فيليب موريس مصر

جدير بالذكر أن شركة فيليب موريس مصر، أعلنت عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المسخن “HEETS” و”TEREA”، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية ميريت ومارلبورو وإل آند إم بمختلف أنواعها.

وأكدت الشركة في بيان، أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع “QR code” الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.

وأضافت أنها رفعت سعر السجائر ميريت بأنواعها إلى 85 جنيها للعبوة من 74 جنيها سابقا، وسعر مارلبورو بأنواعها إلى 79 جنيها من 69 جنيها سابقا، وإل آند إم بأنواعها 59 جنيها من 50 جنيها سابقا.