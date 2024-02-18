نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدير أورجانون مصر: المستحضرات الطبية البسيطة بوابة توطين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 فبراير 2024 05:12 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور طارق أبو العينين، مدير شركة أورجانون مصر للأدوية، على وجود فرصة كبيرة لتعميق صناعة المستحضرات الطبية البسيطة، التي لا تحتاج إلى تكنولوجيا متطورة، ما يقلل الاعتماد على المواد الفعالة المستوردة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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