رئيس الوزراء: التنسيق مع البنك المركزي المصري لتوفير النقد الأجنبي…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 فبراير 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود التعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري لتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المنتجات البترولية المطلوبة؛ تلبية لمختلف الاحتياجات والمتطلبات خلال الفترة المقبلة.

كما اطلع مدبولي، خلال اجتماع مساء اليوم، على موقف مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، مشيرا إلى أهمية مشروعات قطاع البترول؛ بالنظر لدورها في زيادة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وهو ما ينعكس على تخفيض تكاليف استيرادها من الخارج، وتوفير النقد الأجنبي.

وأشار المهندس طارق الملا، خلال الاجتماع، إلى أن من أهم المشروعات الجاري تنفيذها، والتي ستدخل الخدمة بشكل كامل قريبا، مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية.

ولفت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية، من خلال زيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل/يوم، وذلك بإضافة 5 وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة؛ سعيا للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.

وأكد الملا التشغيل التجريبي لمختلف مراحل المشروع، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 2.7 مليار دولار، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل الكامل له بحلول شهر مارس المقبل.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.3 مليون طن من السولار، و600 ألف طن بنزين عالي الأوكتان، و700 ألف طن وقود نفاثات، و226 ألف طن فحم، و145 ألف طن بوتاجاز، و65 ألف طن كبريت.