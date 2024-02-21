انت الأن تتابع خبر انهيار سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 21 فبراير .. والسبب عند الحكومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، بعد حالة الزيادة التي حدثت طوال الأيام الماضية، يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة،

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 عند حوالي 64 جنيه للشراء بعدما كان يسجل 65 جنيه في الأيام الماضية، بتراجع جنيه في الدولار الواحد، وذلك أعلنت عنه بعض المعلومات القادمة من السوق الموازي صباح اليوم الموافق الحاددي والعشرون في الشهر الميلادي، ويأتي ذلك وسط انتشار إشاعات تتحدث عن تحرير لسعر الصرف في هذه الأيام

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر