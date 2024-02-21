انت الأن تتابع خبر سعر الأرز اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 .. زيادة 500 جنيه في الطن قبل رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الأرز اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 ببداية التعاملات اليومية في المحال التجارية بشكل كبير وذلك الانخفاض الذي حققه في هذا الأسبوع في ظل حالة التذبذب في قيمة الدولار في السوق السواء.

وأشارت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 أن هناك زيادة في أسعار الأرز اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.

سعر الأرز اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

1- سجل سعر الأرز اليوم السائب 33 جنيه

2- بلغ سعر الأرز اليوم المعبأ 34 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وصل أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 19،500 جنيه للطن الواحد

سجل أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%” نحو بين 19،000 جنيهاً فى مختلف المضارب على مستوى الجمهورية

أسعار الأرز المصري اليوم 2024