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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: نستهدف جذب استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 12:14 مساءً - وكالات – قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن مصر تستهدف جذب استثمارات في قطاعي النفط والغاز تصل إلى 7.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
وأشار الملا، في مقابلة مع CNBC عربية، إلى استهداف طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز خلال النصف الثاني من 2024.
أضاف وزير البترول أن التوترات الراهنة في البحر الأحمر لم تؤثر على إمدادات الطاقة لمصر، ولكنها تؤثر على ارتفاع تكاليف الشحن.
وأكد الملا أن واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر عادت بانتظام إلى معدلاتها السابقة.
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