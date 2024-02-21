صادرات السلع السعودية تتراجع 9.7% إلى 98.5 مليار ريال في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 02:08 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأربعاء، انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 9.7% في شهر ديسمبر 2023، إلى نحو 98.5 مليار ريال مقارنة بنحو 109.1 مليار ريال في ديسمبر 2022.

وجاء ذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8% ما يعادل نحو 13.5 مليار ريال، إلى 72 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل نحو 85.5 مليار ريال في ديسمبر 2022.

وسجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 12% لتصل إلى 26.5 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل 23.6 مليار ريال في ديسمبر 2022.

وانخفضت الواردات السعودية بنسبة 7.1% في ديسمبر الماضي إلى نحو 60.4 مليار ريال مقابل 64.9 مليار ريال في ديسمبر 2022.

وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل 44 مليار ريال في ديسمبر 2022، بانخفاض 11.4%.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2023، انخفضت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 14.4% إلى 297.9 مليار ريال مقابل 348 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، فإن الانخفاض يعود إلى تراجع الصادرات البترولية بنسبة 17.8% ما يعادل 49.2 مليار ريال إلى 226.8 مليار ريال مقابل نحو 276 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.

وسجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضاً بنسبة 1.2% لتسجل 71.1 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، مقارنة بنحو 71.9 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

فيما ارتفعت الواردات بنسبة 2.8% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 201.4 مليار ريال مقابل 196 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.

وبلغ فائض الميزان التجاري 97 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، مقارنة بنحو 152 مليار ريال في الربع المماثل من 2022، بانخفاض 36.2%.