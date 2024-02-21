تراجع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 3570 جنيها

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 07:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل استقرار الدولار، وسط ترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي عن شهر يناير في وقت لاحق اليوم، وذلك للحصول على إشارات واضحة حول مصير أسعار الفائد خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار المعدن النفيس تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3570 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات، لتسجل 2028 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4080 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3060 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2380 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28560 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3570 جنيهًا، ولامس مستوى 3590 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3585 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار المعدن بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2017 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2023 دولارًا.

وفي سياق متصل، توقعت “سيتي جروب” للخدمات المالية، ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بصورة حادة لتسجل مستوى 3000 دولار، في فترة تتراوح بين 12 و 18 شهرًا، وذلك بفعل عدة عوامل، من بينها تعرض الأسواق لحالة من الركود التضخمي، الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وتزايد مشتريات البنوك المركزي من الذهب لتنويع الاحتياطيات وتقليل مخاطر الائتمان.