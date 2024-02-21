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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصلحة الضرائب: إطلاق مشروع لتحفيز المواطنين على طلب الفاتورة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 07:11 مساءً - إسلام سالم _ قالت رشا عبد العال حسن، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ربط الفواتير الإلكترونية بمصلحة الجمارك، يسهم في تتبع الأصناف التي تدخل الدولة المصرية.
وأضافت رشا عبد العال، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن المصلحة تعمل على تنفيذ مشروع لتحفيز المواطنين على طلب الفاتورة والإيصال عند تنفيذ أي معاملة، وسيتم إطلاقه قريبا.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحوافز التي ستوفرها المصلحة كبيرة للغاية لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة والإيصال، بداية من حوافز فورية سريعة بجانب دخول سحوبات على جوائز كبرى.
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