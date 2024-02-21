انت الأن تتابع خبر سعر الذهب الآن الأربعاء 21 فبراير 2024 .. خسارة أكثر من 600 جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الذهب الآن في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في محلات الصاغة بعد حالة الزيادة التي حدثت في بداية التعاملات، خاصة وأن المعدن النفيس يشهد حالة من الهدوء بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن سعر الفائدة.

سعر الذهب الآن

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر جرام عيار 14 في سعر الذهب الآن 2433 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 :

وصل سعر جرام عيار 18 في سعر الذهب الآن 3069 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 :

وصل سعر جرام عيار 21 في سعر الذهب الآن 3580 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 :

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

وصل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات الآن إلي نحو 28640 جنيه بتراجع بقيمة نحو 700 جنيه كاملة

سعر الذهب الآن