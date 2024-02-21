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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصلحة الضرائب: طرح وثيقة للسياسات الضريبية حتى 2030 الشهر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 08:12 مساءً - إسلام سالم _ قالت رشا عبد العال حسن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الشهر المقبل سيشهد طرح وثيقة للسياسات الضريبية حتى 2030.
وأضافت رشا عبد العال، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الوثيقة يتم مراجعتها بشكل شخصي من جانب وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الفترة الحالية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن كل القطاعات لديها اقتصاد غير رسمي ولكن بنسب متفاوتة.
وأوضحت أن عمليات تحصيل الضريبة بالعملة الأجنبية وفقا للقانون تتم بشكل طبيعي من جانب الممولين دون أي مشاكل.
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