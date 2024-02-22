مال وأعمال

أسعار النفط تعزز مكاسبها وسط مؤشرات على نقص الإمدادات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تعزز مكاسبها وسط مؤشرات على نقص الإمدادات من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 فبراير 2024 04:15 مساءً - _ ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس، وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات.

predco_adv_2021

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا إلى 78.23 دولار للبرميل لشهر أقرب استحقاق.

E-Bank

وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر لعقد مايو 14 سنتا إلى 77.45 دولار للبرميل.

وزاد خام برنت تسليم أبريل 28 سنتا إلى 83.31 دولار للبرميل، في حين أضافت عقود مايو 13 سنتا لترتفع إلى 82.24 دولار للبرميل.

HapiSalonWhite
BonatMisr

وكتب محللو إيه.إن.زد في مذكرة “اتسعت علاوة الأسعار الفورية مقارنة بالعقود الآجلة القريبة خلال الأسابيع الماضية، مما يشير إلى توقعات قوية للطلب على المدى القريب”.

وارتفعت أسعار النفط 1% أمس الأربعاء، وسجلت عقود النفط المرتبطة بالتسليم على المدى القريب أعلى علاوة لها منذ أشهر.

ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأمريكية إلى أدنى مستوى في عامين.

ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس، متأخرة بيوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تعزز مكاسبها وسط مؤشرات على نقص الإمدادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا