أسعار النفط تعزز مكاسبها وسط مؤشرات على نقص الإمدادات

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 فبراير 2024 04:15 مساءً - _ ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس، وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا إلى 78.23 دولار للبرميل لشهر أقرب استحقاق.

وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر لعقد مايو 14 سنتا إلى 77.45 دولار للبرميل.

وزاد خام برنت تسليم أبريل 28 سنتا إلى 83.31 دولار للبرميل، في حين أضافت عقود مايو 13 سنتا لترتفع إلى 82.24 دولار للبرميل.

وكتب محللو إيه.إن.زد في مذكرة “اتسعت علاوة الأسعار الفورية مقارنة بالعقود الآجلة القريبة خلال الأسابيع الماضية، مما يشير إلى توقعات قوية للطلب على المدى القريب”.

وارتفعت أسعار النفط 1% أمس الأربعاء، وسجلت عقود النفط المرتبطة بالتسليم على المدى القريب أعلى علاوة لها منذ أشهر.

ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأمريكية إلى أدنى مستوى في عامين.

ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس، متأخرة بيوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.