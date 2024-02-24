الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على إيران بسبب دعمها للحرب…

دبي - احمد فتحي في السبت 24 فبراير 2024 12:14 مساءً - العربية نت _ تعتزم الولايات المتحدة فرض “عقوبات إضافية” على إيران بسبب دعمها للغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض الخميس.

وقال جون كيربي: “ردا على دعم إيران المستمر للحرب الوحشية الروسية، سنفرض عقوبات إضافية على إيران في الأيام القادمة، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات في حال قامت إيران ببيع صواريخ بالستية لروسيا”.

وأضاف أن “إيران لا تساعد روسيا مجانا. مقابل الدعم الإيراني تقدم روسيا لطهران تعاونا دفاعيا غير مسبوق. وفي الإجمال تسعى إيران للحصول على معدات عسكرية من روسيا بقيمة مليارات الدولارات”.

وتواجه القوات الأوكرانية نقصا في الذخيرة في حربها ضد القوات الروسية الغازية، فيما تتعطل في الكونجرس الأمريكي حزمة دعم إضافي لكييف.

ولجأت موسكو إلى طهران وبيونغ يانغ للحصول على أسلحة تستخدمها في أوكرانيا كما عززت إنتاجها المحلي للأسلحة بدرجة كبيرة.

وتتهم كييف ودول غربية إيران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة تستخدمها في قصف أوكرانيا. وفي حين أقرت طهران في وقت سابق بتوفير أسلحة من هذا النوع لروسيا، شددت على أن ذلك حصل قبل بدء الحرب في فبراير 2022.