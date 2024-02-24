مال وأعمال

الذهب يتجه لأول مكاسب في 3 أسابيع مستفيدا من ضعف الدولار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتجه لأول مكاسب في 3 أسابيع مستفيدا من ضعف الدولار من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 24 فبراير 2024 03:18 مساءً - سكاي نيوز_ ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، وتتجه لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعدما زاد ضعف الدولار على نطاق واسع وتوترات الشرق الأوسط من جاذبية المعدن النفيس.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2025.7 دولار للأونصة. وصعد 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2035.3 دولار للأونصة.

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وقال إدوارد مير المحلل لدى ماركس، لوكالة : “هناك قدر لا بأس به من الشراء الفعلي، خاصة من جانب البنوك المركزية، وحقيقة أن الدولار لم يتحرك بالفعل يمنح الذهب عنصر دعم أيضا”.

وتابع أن “عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية تساعد أيضا في تقديم بعض الدعم للذهب”.

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وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة، كما استهدفوا مدينة إيلات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 898.05 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 965.69 دولار، فيما صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.78 دولار للأوقية لكنها انخفضت 2.6 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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