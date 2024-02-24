عاجل.. رئيس الوزراء: 35 مليار دولار مقدم تحصل عليه الحكومة…

دبي - احمد فتحي في السبت 24 فبراير 2024 05:16 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن نموذج الشراكة في مشروع تنمية أرض رأس الحكمة البالغ مساحتها 40.6 ألف فدان، يقوم على الحصول على مقدم من المطورين وتقاسم العائد معهم أيضا بما يضمن موارد مستدامة للدولة.

أضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي ينعقد الآن، أن المدينة ستشمل فنادق وتجمعات سكنية ومراسي، كما تم الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.

وأشار إلى أن شركة أبوظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة مساهمة مصرية كذراع قابضة يتم من خلالها العمل في مختلف المشروعات التي سيتم إنشائها، مشيرًا إلى قدرة المدينة الجديدة على جذب نحو 8 ملايين سائح.

وأشار رئيس الوزراء أن الجزء المقدم الذي ستحصل عليه الدولة يبلغ 35 مليار دولار على مدار شهرين، الدفعة الأولى بواقع 15 مليار دولار خلال أيام، والثانية 20 مليار دولار مع نهاية الشهرين.

وقال أن دفعة ال 15 مليار دولار ستتوزع بواقع 10 مليارات دولار من الخارج، إضافة إلى تسييل 5 مليارات دولار وديعة إماراتية مودعة بالبنك المركزي المصري.

وقال رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح المشروع طوال مدته.